La police britannique veut plus d'informations

La police britannique qui enquête sur l'attentat de Londres, revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique, veut obtenir plus d'informations pour établir dans quelles circonstances précises Khalid Masood a décidé de commettre ce carnage.

«Nous sommes déterminés à comprendre si Masood était un acteur isolé inspiré par la propagande terroriste ou bien si d'autres personnes l'ont encouragé, l'ont soutenu ou lui ont donné des instructions», a déclaré samedi un haut responsable britannique de la lutte antiterroriste, Neil Basu.

«Notre enquête continue à un rythme soutenu. Je suis reconnaissant au soutien que le public nous a apporté jusqu'à présent, mais je lui demande davantage d'aide», a dit ce responsable dans un communiqué.

À la suite de l'attentat commis mercredi au Parlement de Westminster, dans le centre de Londres, qui a fait quatre morts et au moins cinquante blessés, la police a interpellé 11 personnes soupçonnées de participer à la préparation d'attentats.

Mais seule une de ces personnes restait en garde à vue samedi soir, un homme âgé de 58 ans arrêté à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Les 10 autres ont été remises en liberté, dont l'une, une femme de 32 ans, en liberté conditionnelle.

L'attentat a été commis par Khalid Masood, un Britannique converti à l'islam et plusieurs fois condamné pour agressions, détention illégale d'armes et trouble à l'ordre public entre 1983 et 2003.

L'attaque a été revendiquée par l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), qui a déclaré que Masood était «un soldat» de l'EI.

Mais la police veut en savoir plus. «Nous pensons toujours que Masood a agi seul ce jour-là, et il n'y a pas d'informations ou de renseignements qui laisseraient entendre que d'autres attentats sont prévus», a déclaré Neil Basu.

Mais «même s'il a agi seul dans la préparation (de l'attentat), nous devons établir avec une absolue clarté pourquoi il a commis ces actes atroces», a-t-il dit.

Le responsable reconnaît qu'en l'absence de nouvelles informations, cet objectif de la police pourrait ne pas être atteint.

«Nous devons tous accepter que la possibilité existe que nous ne comprenions jamais pourquoi (Masood) a fait cela. Cette explication pourrait être morte avec lui», a déclaré Neil Basu.