La voiture de police la plus rapide du monde est à Dubaï

Dubaï, la métropole des Émirats arabes unis, a ajouté un autre record à son palmarès. La voiture de police la plus rapide du monde fait partie du parc automobile de ses forces de l’ordre.

La Bugatti Veyron est l'une des 14 super voitures de la police de Dubaï, aux côtés d’une Ferrari FF et d’une Lamborghini Aventador notamment.

La Veyron peut atteindre une vitesse maximale de 407 km/h et peut passer de 0 à 100 km/h en deux secondes et demie. Le service de police a ainsi reçu une certification des records Guinness.

Le record précédent appartenait à un service de police italien où la Lamborghini Gallardo LP560-4 a une vitesse maximale de 370 km/h.

Pas de poursuites à très haute vitesse

Toutefois, ces super voitures circulent presque exclusivement dans les quartiers touristiques où les policiers tentent d’établir un meilleur contact avec la population.

«Nous voulons démontrer aux touristes à quel point la police est amicale à Dubaï», a dit le major Sultan Al Marri du service de police de la ville à la chaîne américaine CNN.

Ce dernier a également précisé qu’il y avait une égalité entre les femmes et les hommes au volant de ces véhicules.

La métropole des Émirats arabes unis compte déjà la plus haute tour du monde, ainsi que le grand centre commercial et la plus grande île artificielle.