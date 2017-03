L'interdiction des ordinateurs en cabine entre en vigueur

L'interdiction des ordinateurs en cabine imposée par les États-Unis sur certains vols en provenance de pays arabes et de la Turquie a frappé samedi à l'aéroport de Dubaï, un des plus fréquentés au monde, et d'autres du Golfe.

Cette interdiction prend effet au cours d'un week-end de pointe pour cet aéroport qui accueille le plus grand nombre de passagers internationaux sur la planète.

Environ 1,1 million de voyageurs devraient passer par cette plateforme aéroportuaire entre vendredi et dimanche alors que les Émirats arabes unis célèbrent l'arrivée du printemps par une pause prolongée, a indiqué le vice-président de l'aéroport chargé de la communication Anita Mehra.

L'aéroport de Doha, au Qatar, est également frappé par cette mesure qui risque d'affecter particulièrement les voyageurs d'affaires.

«Je comprends les aspects sécuritaires», a indiqué à l'AFP Debbie Corfield, une Britannique basée au Qatar et qui voyage au moins trois fois par an vers les États-Unis pour son travail.

«Le problème, c'est que quand j'aurai besoin de travailler à bord, mon temps de travail sera réduit», ajoute cette consultante pour une firme américaine du secteur médical. Elle estime que sa société sera certainement «affectée» par cette interdiction.

Les autorités américaines ont interdit d'emporter ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les avions assurant les vols de neuf compagnies aériennes en provenance de dix aéroports internationaux de pays arabes et de Turquie, invoquant un risque d'attentats.

Les huit pays dont les compagnies et les aéroports sont concernés sont tous alliés ou partenaires des États-Unis: Turquie, Jordanie, Égypte, Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Émirats arabes unis et Maroc.

Les États-Unis n'ont pas précisé la durée de l'interdiction mais la compagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï, a précisé à l'AFP qu'on lui avait ordonné de l'appliquer jusqu'au 14 octobre.

L'interdiction couvre également les appareils électroniques vendus dans les magasins duty-free de l'aéroport de Dubaï, a indiqué le président de la plateforme Paul Griffiths a la radio DubayEye.

Pour parer au mécontentement de ses clients, en particulier les voyageurs d'affaires, la compagnie publique Emirates qui opère 18 vols quotidiens vers les États-Unis depuis Dubaï a annoncé la mise en place d'un service gratuit permettant aux passagers d'utiliser leurs ordinateurs ou tablettes jusqu'à l'embarquement.

Le trafic à l'aéroport de Dubaï était encore plus compliqué samedi en raison d'orages qui ont retardé des vols prévus vendredi soir et samedi matin.

Dans la foulée des États-Unis, le Royaume-Uni a annoncé mardi une interdiction quasi-similaire affectant la Turquie et cinq pays arabes (Liban, Jordanie, Égypte, Tunisie et Arabie saoudite), mais pas Dubaï.

Ces interdictions, qui ne sont pas appliquées par d'autres pays touchées par des attentats comme la France, ont été très critiquées. Certains pointent le fait qu'elles ne visent que des pays musulmans, d'autres commentateurs ont estimé qu'il s'agissait pour les États-Unis d'une forme de protectionnisme alors que des compagnies américaines se plaignent de la concurrence de leurs homologues du Golfe.