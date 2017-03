Le comédien américain, que l’on a connu dans «Folies de graduation», était de passage àMontréal pour la première du film «Goon: le dernier des durs à cuire».

Seann, parlez-nous de ce nouveau film...

La bande est de retour, et même si les gars sont mieux installés dans leur vie avec femme et enfants, ils ne sont pas plus matures pour autant! Mon personnage de Doug «The Thug» Glatt vit une grande épreuve, qu’il devra surmonter. Il faudra qu’il travaille fort pour effectuer un retour en force. Faire un deuxième film «Goon», c’est aussi le plaisir de retrouver mes bons amis Jay (Baruchel) et Marc-André (Grondin) ainsi que le reste de l’équipe. Nous avons eu un plaisir fou à tourner ce film!

Quel genre de préparation t’a été nécessaire pour ce tournage?

J’ai eu à apprendre à bien me battre pour les besoins de certaines scènes. Comme je ne suis pas le meilleur des patineurs, j’ai également dû pratiquer mon coup de patin. C’était assez désastreux!

As-tu grandi en étant un amateur de hockey?

Non, et pourtant tous mes amis jouaient et écoutaient religieusement le hockey. Je n’ai d’ailleurs enfilé des patins pour la première fois qu’assez tard dans ma vie, d’où mon besoin d’entraînement!

Te voici à Montréal. Connais-tu bien cette ville?

Je suis venu pour les besoins de certains tournages et, chaque fois, je me dis que je devrais revenir pour vraiment découvrir la ville. Ce que j’en vois a l’air magnifique. Mes deux bons amis Jay et Marc-André sont originaires de Montréal, alors je devrais venir passer plus de temps ici! Je vais ajouter de petites vacances montréalaises à mon programme bientôt.

Quels sont tes projets?

Je vais tourner dans le film «Green Dolphins», qui sera produit par Keanu Reeves. Et, qui sait, peut-être y aura-t-il un autre film «Folies de graduation»... Mais non, je plaisante!