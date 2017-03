Oléoduc Keystone: les autochtones promettent de batailler farouchement

Des Premières Nations du Canada et des États-Unis promettent de tout faire pour que le pipeline Keystone XL, qui vient d’obtenir le feu vert de l’administration Trump, «ne soit jamais réalisé».

Le Traité autochtone contre l’expansion des sables bitumineux qui comprend maintenant plus de 120 Premières Nations et tribus à travers le Canada et les États-Unis a vivement réagi à l’approbation présidentielle de la construction d’un oléoduc de 1900 kilomètres, dont 1400 aux États-Unis.

Le projet de l’entreprise TransCanada, de Calgary, doit relier les sites d'exploitation pétrolière de l’Alberta aux raffineries du sud des États-Unis, en passant notamment par l’État du Nebraska.

«Les gouvernements devraient appuyer les mesures visant à lutter contre le changement climatique et à appuyer les droits des autochtones, sans essayer d'exploiter des projets comme le pipeline des sables bitumineux Keystone XL», a déclaré Kevin Hart, chef régional pour le Manitoba de l'Assemblée des Premières Nations (AFN).

Dans un autre communiqué, vendredi soir, le chef national de l'APN, Perry Bellegarde, a lancé un avertissement aux gouvernements, leur rappelant qu’ils doivent respecter les droits des peuples autochtones.

«Ces droits comprennent le droit au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause à l'égard de toute activité qui pourrait affecter nos terres, nos vies ou notre avenir. Les gouvernements doivent respecter et honorer ces droits, tout comme les Premières Nations veilleront à ce qu'ils le soient», a-t-il dit.

Comme le rappelle également l’organisme Équiterre, une entente doit d’ailleurs être trouvée au Nebraska avec des propriétaires et l’entreprise albertaine.

«Malgré l’approbation de Trump, ce projet est loin de se réaliser, la mobilisation contre Énergie Est ici au Québec ou contre Keystone XL au Dakota du Nord ne signifie pas seulement que les citoyens ne veulent pas de pipeline dans leurs cours, mais qu’ils n’en veulent nulle part ailleurs», a souligné Sidney Ribaux, directeur général d’Équiterre.

Vendredi, après l’annonce de l’approbation du projet Keystone XL par le président Trump, le gouvernement Trudeau a indiqué qu’il saluait cette décision et qu’il a toujours soutenu le projet.