Pas de dissension, assurent Trudeau et ses ministres

Réunies en caucus à Ottawa samedi, quelques jours après le dépôt du budget fédéral, les troupes de Justin Trudeau ont nié l’existence de dissension entre les députés d’arrière-ban et le conseil des ministres.

Interpellé par les journalistes samedi matin, le premier ministre Justin Trudeau a assuré que son gouvernement est solide. «Je suis au parti libéral depuis très longtemps et j’ai rarement vu un caucus aussi fort et uni dans son approche, dans ses valeurs», a-t-il soutenu.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, s’est aussi porté garant de l’harmonie qui régnerait entre les élus libéraux. Directement interrogé sur un vote portant sur la discrimination génétique, où les députés d’arrière-ban ont voté différemment des ministres, M. Duclos a assuré qu’il s’agissait d’une «excellente nouvelle» et d’un «gain pour la démocratie», plutôt que d’un signe de dissension.

Le ministre a aussi assuré que le caucus de samedi était une bonne occasion pour les députés et les ministres de poser des questions et de faire des commentaires sur les priorités du gouvernement.

Vers un déploiement militaire?

Par ailleurs, le premier ministre Trudeau a assuré qu’il est toujours décidé à déployer 600 militaires dotés d’un budget de 450 millions $ sur trois ans dans le cadre d’une mission de paix de l’ONU. Justin Trudeau avait annoncé que le Canada renouerait avec les missions de paix en août dernier, lors d’un discours prononcé devant les Nations Unies.

«On sait qu’historiquement, quand on s’est engagé en Afrique, il y a eu des moments très difficiles pour le Canada, a expliqué M. Trudeau. C’est pour ça que nous somment en train de réfléchir de façon très responsable et attentive à comment nous pouvons aider le mieux possible.»

Plus tôt en mars, le «Globe and Mail» a révélé que de nombreux représentants des ministères de la Défense et des Affaires étrangères ont visité à répétition ces derniers mois le Mali, pays d’Afrique de l’Ouest en proie à une insurrection islamiste, notamment dans le nord. Il s’agirait toutefois d’une mission dangereuse, ce qui ferait hésiter le gouvernement. Créée en 2013, la mission de l'ONU au Mali (Minusma) a perdu au moins 114 soldats depuis son lancement.

Justin Trudeau n’a pas évoqué où pourraient être déployés les militaires samedi matin, se contentant d’affirmer que la réflexion se poursuit.