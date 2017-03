Poursuites contre le groupe s'étant dénudé devant Auschwitz

La justice polonaise a annoncé samedi des poursuites contre onze personnes qui s'étaient dénudées et enchaînées la veille devant le portail de l'ancien camp d'extermination nazi d'Auschwitz après avoir tué un mouton.

Les membres du groupe s'étaient attachés entre eux avec des chaînes après avoir tué un mouton avec un couteau. Selon un média local, ils s'étaient fait filmer par un drone.

Les sept hommes et quatre femmes âgés de 20 à 27 ans avaient aussi attaché une banderole blanche avec l'inscription en rouge «love» en haut du portail.

Les gardes du musée étaient aussi intervenus et les onze personnes avaient été interpellées.

Plusieurs d'entre eux ont été remis en liberté samedi après avoir été inculpés pour «profanation», a annoncé Mariusz Slomka, le procureur d'Oswiecim, cité par l'agence polonaise PAP.

L'homme qui a tué le mouton est en outre inculpé pour cruauté envers les animaux et risque de ce fait jusqu'à deux ans de prison, selon M. Slomka.

Le groupe comprend six Polonais, quatre Bélarusses et un Allemand. Toujours d'après le procureur, leur action se présentait comme une «manifestation pour la paix dans le monde».

«Aucun élément ne confirme qu'il s'agit d'un groupe organisé ou qu'il ait une quelconque affiliation politique», a précisé Mariusz Slomka.

Le musée s'est dit «choqué et indigné» par leurs actes, tandis que le grand rabbin de Pologne Michael Schudrich a dénoncé une «profanation».

Entre 1940 et début 1945, l'Allemagne nazie a exterminé à Auschwitz-Birkenau environ 1,1 million de personnes, dont un million de Juifs de différents pays européens. Ce camp, où quelque 80 000 Polonais non juifs, 25 000 Roms et 20 000 soldats soviétiques ont également trouvé la mort, a été libéré par l'Armée rouge en janvier 1945.