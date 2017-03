«Power Rangers»: Les héros réinventés

Depuis leurs débuts au petit écran japonais en 1975, puis avec la série télévisée américaine «Power Rangers : Mighty Morphin» en 1993, ces adolescents super héros sont devenus une franchise – propriété de Disney de 2001 à 2010 – qui vaut désormais des milliards de dollars.

Et aujourd’hui, une toute nouvelle génération de défenseurs de la planète prend les cinémas d’assaut...

Haim Saban, titulaire actuel des droits des Power Rangers et cocréateur de la série télévisée des années 1990, a voulu présenter ces personnages iconiques aux jeunes d’aujourd’hui tout en maintenant l’esprit multiculturel de l’original. Voici donc tout ce qu’il faut savoir du nouveau long métrage en cinq mots-clés.

Respect

Pour Haim Saban, il était indispensable que le film – ce sont les studios Lionsgate qui sont venus lui proposer cette réinvention («reboot») – adhère aux mêmes principes que la série. De fait, il fallait que l’équipe des cinq jeunes soit multiethnique, que l’humour soit omniprésent et que l’action soit au rendez-vous. De plus, Haim Saban tenait à ce que les adolescents soient également aux prises avec des problèmes contemporains: la cyber intimidation, la pression de leurs pairs et de leur famille ainsi que les enjeux scolaires. «Nous voulions que nos Power Rangers reflètent ce que vivent les adolescents d’aujourd’hui, nous avons donc inclus beaucoup de réalisme au concept original. Chacun de nos Rangers affronte des défis et essaye de trouver des solutions», a souligné le scénariste John Gatins.

Pouvoirs

Oui, les Power Rangers possèdent des pouvoirs, mais ici, ils n’en sont pas immédiatement conscients. Jason (Dacre Montgomery), le Ranger rouge est un ancien joueur de football de l’équipe de l’école d’Angel Grove qui a commis une grave erreur. Kimberly (Naomi Scott), la Ranger rose, a cessé d’être la fille la plus populaire de l’école. Zack (Ludi Lin), le Ranger noir, a beau avoir l’air solide, sa situation familiale lui cause d’énormes soucis. Billy (Rj Cyler), le Ranger bleu, ne parvient pas à se faire des amis malgré son intelligence redoutable. Et quant à Trini (Becky G)), la Ranger jaune, c’est une solitaire qui ne se sent à sa place nulle part. Ils ne sont nullement conscients de leurs super pouvoirs jusqu’à ce qu’ils se rencontrent par hasard, alors qu’ils sont en retenue. Tous attirés par des médailles étranges qui leur confèrent une force supplémentaire, ils n’atteignent leurs pleins pouvoirs et ne se transforment que lorsqu’ils sont unis. Comme l’a précisé le producteur Marty Bowen, «cette histoire en est d’abord une de véritable amitié. Ils sont d’abord amis puisque ce n’est que collectivement qu’ils se transforment en super héros. L’idée centrale du film est qu’on ne peut surmonter des obstacles incroyables que lorsqu’on est uni.»

Mentors

Après avoir découvert qu’ils possédaient des pouvoirs lorsqu’ils sont ensemble, les cinq Power Rangers trouvent un ancien vaisseau spatial dans une mine abandonnée. À son bord, deux créatures qui deviendront leurs mentors. Zordon (voix de Bryan Cranston qui avait d’ailleurs commencé sa carrière en doublant des monstres dans la première saison de la série télévisée dans les années 1990), ancien commandant de l’aéronef, aujourd’hui présence désincarnée dans les circuits électroniques et Alpha 5 (voix de Bill Hader), un robot qui souffre de la solitude. Le réalisateur Dean Israelite («Projet Almanach») dont l’équipe a utilisé la captation de mouvements pour développer Zordon a décidé, devant l’enthousiasme de Bryan Cranston, de modifier le personnage. Hologramme dans la série, il est devenu une partie intégrante du vaisseau et le personnage sort des murs. Pour Alpha 5, Bill Hader a joué la carte du personnage amusant, énergique, trait d’union entre Zordon et les jeunes. De «Power Rangers», il a d’ailleurs dit que ce qui l’avait attiré était que le long métrage l’avait fait penser, au moment de la lecture du scénario, «à ce qui aurait pu se produire si les ados de «Breakfast Club» avaient été des super héros!»

Ennemi

Capitalisant sur le côté de retour aux sources de ce long métrage au budget de 105 millions $, John Gatins a décidé que la méchante ne serait nulle autre que Rita Repulsa (Elizabeth Banks), vue dans la toute première saison de la série. Cette envahisseuse extraterrestre a comme objectif de conquérir la Terre. Attirée par le rôle en raison de son «énergie très contemporaine», l’actrice bien connue pour son incarnation d’Effie Trinket dans les «Hunger Games» s’est souvenue de la place des Power Rangers dans sa vie. «Nous avions tous les jouets à la maison. [Avec mon frère], nous passions notre temps à jouer avec, en imitant des mouvements de karaté. Mon frère a d’ailleurs été ravi quand j’ai décroché le rôle.» Pour tenir ce rôle, Elizabeth Banks a puisé dans un certain nombre de références. «Je voulais transmettre le fait qu’il s’agit d’une méchante plus grande que nature. C’est une femme qui déplace de l’air, qui a pour unique objectif de gagner et qui ne fait pas de quartier. C’est toujours comme ça que j’ai vu Rita dans la série et c’est l’attitude que je voulais avoir à l’écran. Elle n’a rien à envier aux autres méchants, par contre, je crois que c’est son sens de l’humour qui la distingue des autres. Elle n’est là que pour sa propre gloire et considère les humains comme des insectes sans importance. C’est une réelle liberté que de jouer un personnage comme elle.»

Défis

Dès le départ, Dean Israelite voulait des costumes colorés transparents, un exploit réalisé par l’équipe des effets spéciaux de la compagnie Weta. Ces magiciens du design se sont tournés vers les uréthanes et sont parvenus à développer des costumes avec plus de 2000 composantes! Pour rendre les Power Rangers redoutables, Dean Israelite a fait apprendre aux jeunes acteurs Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G et Ludi Lin des mouvements de karaté réalistes. Soumis à l’entraînement intensif du chef cascadeur Larry Lam, les acteurs ont passé des semaines à répéter leurs mouvements. Ils ont également suivi un cours de plongée sous-marine, nécessaire pour la scène sans laquelle ils nagent sous l’eau avant de découvrir le vaisseau spatial de Zordon. Quant aux Zords, les véhicules des héros, l’équipe chargée de leur construction – chaque Power Ranger a le sien – s’est inspirée de conducteurs pilotant de vieilles Mustang à travers Los Angeles en visionnant des vidéos sur YouTube! Et pour ceux qui se demandent comment Goldar, le monstre créé par Rita Repulsa, a été développé, il s’agit d’effets spéciaux intégralement réalisés par ordinateur!

«Power Rangers» est présenté dans les salles obscures de la province depuis le 24 mars.