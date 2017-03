Cri du coeur d'une amie de Mathilde Geoffroy-Aubé

Revoyez une entrevue avec la mère de Mathilde Geoffroy-Aubé dans la vidéo ci-dessus.

Une amie de Mathilde Geoffroy-Aubé, cette adolescente de 17 ans disparue depuis jeudi matin, à Laval, implore la jeune femme de revenir auprès de sa famille et de ses proches.

«S’il te plait, reviens», demande Maude Vanden Abeele à Mathilde, dans une entrevue accordée à tvanouvelles.ca

«Tu fais vivre beaucoup de craintes à tes proches», a confié la jeune femme qui dit avoir connu Mathilde dans un centre jeunesse. C’est dans les médias que l’adolescente a appris, samedi matin, que son amie était à nouveau portée disparue. «J’étais vraiment déçue», a-t-elle lancé.

Maude Vanden Abeele, qui avait, jusqu’à tout récemment, des contacts avec la jeune fugueuse, ne peut communiquer avec Mathilde depuis ce matin. «Son téléphone ne fonctionne plus et elle m’a supprimé de Facebook», a expliqué Mme Vanden Abeele qui a vu l’adolescente pour la dernière fois il y a environ 2 semaines.

«Mathilde, reviens au plus vite, tu m’inquiètes. Je t’aime, je veux te revoir, tu es une belle fille et je ne veux pas qu’il t’arrive quoi que ce soit. Reviens le plus vite possible, on t’aime», a conclu l’amie de Mathilde qui s’est confiée à tvanouvelles.ca.

Très inquiète, Maude Vanden Abeele a confié à notre équipe qu’elle craignait que son amie ne soit déjà rendue à Toronto ou même à Vancouver. «La dernière fois que j’ai voulu faire une fugue, Mathilde m’avait dit de lui en parler, car elle avait des contacts à Toronto, et qu’avec ça, j’aurais pu être partie longtemps en fugue», a expliqué l’adolescente, qui a, elle aussi, 17 ans.

Mathilde Geoffroy-Aubé a été vue pour la dernière fois à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé, jeudi matin. Elle devait rejoindre un membre de sa famille sur place en fin après-midi, mais elle ne s’est jamais présentée sur les lieux et ne répond plus à son cellulaire.

Mathilde Geoffroy-Aubé mesure 1 m 70 (5’ 7"), pèse environ 60 kilos (133 livres) et a les cheveux et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir de style aviateur, les leggings noirs avec des écritures blanches et des bottes noires. La jeune femme arbore aussi un piercing à la joue gauche et un tatou représentant un diamant à la main droite.

Toute personne ayant des informations au sujet de la disparition de Mathilde Geoffroy-Aubé peut communiquer avec le 450 662-INFO ou encore avec le 9-1-1.