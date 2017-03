Tendance verte dans votre assiette!

Manger santé et manger bio, c'est définitivement une tendance en progression au Québec.

Et pour cause, quelque 30 000 personnes se sont présentées au cours des deux derniers weekends, à Québec, puis à Montréal, à l'Expo Manger Santé et Vivre Vert.

Pour sa 20e édition, 280 exposants ont fait découvrir aux visiteurs les dernières tendances alimentaires.

«Les exposants ont quadruplé et les visiteurs, ça s'est décuplé. Il y a 10 fois plus de visiteurs qu'à l'époque», a soutenu Renée Frappier, présidente de l'Expo Manger Santé et Vivre Vert, en entrevue avec TVA Nouvelles.

De 2010 à 2016, le nombre de produits biologiques est passé de 4000 à 7500 au Québec.

Le nombre de consommateurs de produits biologiques au Québec a augmenté de 11% en 2016.

Plus de demandes, ça veut aussi dire plus d’offres. Le nombre d'entreprises qui détiennent une certification biologique augmente lui aussi. De 325 en 2003, elles étaient plus de 1500 en 2016.

Parmi les nouveautés, de la crème glacée végétalienne. «On est les seuls au Québec à produire de la crème glacée végétalienne. Il y a d'autres compagnies qui en distribuent, mais c'est fait aux États-Unis», a expliqué Éric Rémillard, de Lacrem.

Mais, est-ce possible de manger bio et québécois? «Oui. Nos entreprises au Québec sont dans les 5 grandes catégories de produits. Il est possible de s'alimenter, notre panier complet, dans ces 5 catégories-là», a affirmé Alain Rioux, coordonnateur de la Filière biologique du Québec.

20 % des Québécois consomment au moins un produit biologique chaque jour.

