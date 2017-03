Une alliance possible entre la CAQ et le PQ?

Alors que des rumeurs courent au sujet d’une possible alliance entre Option nationale (ON) et Québec solidaire (QS), l’avocat Guy Bertrand croit que le Parti québécois (PQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) doivent s’unir pour remporter les prochaines élections.

«L’indépendance du Québec ne se fera jamais ni par la gauche, ni par la droite. L’indépendance, c’est la liberté. Et la liberté, c’est pour tout le monde», a déclaré l’avocat, samedi, sur les ondes de LCN.

Guy Bertrand est à la tête du Mouvement Liberté-Nation, qui vit uniquement sur les réseaux sociaux pour l’instant.

Le projet de l’avocat vise à «permettre aux 17 régions du Québec d’obtenir le statut d’États autonomes, unis et fédérés au sein d’une république de langue française». «Comme aux États-Unis, en Suisse, en Autriche ou en Allemagne», a précisé M. Bertrand.

«On dit au PQ et à la CAQ: ‘’mettez en veilleuse vos programmes et unissez-vous autour du projet Mouvement Liberté-Nation’’», a soutenu l’avocat. Les deux partis n’ont toutefois pas répondu officiellement à la lettre envoyée par Me Guy Bertrand quant au projet du Mouvement Liberté-Nation.

La CAQ pas intéressée

Une alliance entre la CAQ et le PQ n’est pas dans les plans du parti de François Legault. «Ce n’est pas du tout dans les cartons», a soutenu le député de la CAQ Simon Jolin-Barrette, en entrevue à LCN.

«Nous, à la CAQ, on veut un Québec fort à l’intérieur du Canada, contrairement au Parti québécois qui veut séparer le Québec du Canada», a ajouté le député de Borduas, qui ne ferme toutefois pas la porte à de nouveaux membres.

«Nous, à la CAQ, on est prêt à accueillir tout le monde. Les gens qui sont fiers d’être Québécois, les péquistes, les gens qui étaient pour l’ADQ et les libéraux», a précisé M. Jolin-Barrette.

«Les Québécois ne veulent pas de référendum et nous on l’a très bien compris», a-t-il conclu.