Une bouteille à 3125 dollars à la SAQ

Quelques clients d’une SAQ de Québec ont eu la chance de déguster un verre de vin rouge d’une bouteille valant plus de 3000 dollars.

Ce Pomerol de 2006 est vendu en très petite quantité à travers la province et uniquement dans les SAQ Signature.

«Qu’est-ce qui fait en sorte que c'est un si bon vin, un des plus somptueux et des plus chers de la planète? On parle de quatre facteurs: le climat, le terroir, le cépage et le savoir-faire», explique le conseiller en vin, Jean-Pierre Lortie.

«Et puis 2006, c'est un super beau millésime, sur la rive droite à Pomerol. On parle d'un vin 100% merlot.»

C’est la deuxième année que cette succursale organise une telle dégustation.

«L'an dernier, ça avait été un beau succès. Cette année, plusieurs clients nous ont demandé si on allait récidiver (...) Nous avons donc répété l'événement», a fait savoir le directeur de la succursale, Jean Pidzback.

Les amateurs de vin intéressés ont dû débourser 138,90 dollars pour déguster 33 millilitres du «nectar».

«Il est délicieux! Le Petrus reste quand même un des plus grands vins au monde. Il a une très belle acidité, un beau corps, une belle longueur. C’est vraiment un vin qui est proche de la perfection», a indiqué un client satisfait à TVA Nouvelles.

«Si on veut rappeler ce que c'est, un vin proche de la perfection, on boit ça!»

Ce Pomerol n'est cependant pas la bouteille de vin la plus chère offerte à la SAQ.

Le prix appartient à un autre Petrus, de l’année 1985, offert à 7500 dollars.