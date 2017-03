Une compétition en robotique de haute voltige

Programmation, mécanique, fabrication; 48 équipes de jeunes Québécois et d’étudiants provenant de la France, des États-Unis et du Maroc ont dû faire preuve d’ingéniosité lors de la dernière journée de la compétition robotique FIRST Québec, samedi, au complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal.

Après avoir passé le dernier mois et demi à concevoir leurs robots, les équipes en lice, composées de jeunes âgés entre 14 et 18 ans, devaient démontrer leur savoir-faire lors d’une épreuve complexe.

Sur le terrain, les trois machines conçues par chaque équipe devaient récupérer et entasser des balles jaunes dans une structure représentant un avion, avant d’en faire tourner les hélices, puis de monter à bord à l’aide de filins. Les prouesses des héros mécaniques du jour étaient évaluées par un panel de juges.

Grâce à leurs bons résultats, deux équipes du Québec, l’Ultime de l’Institut secondaire Kerenna de Trois-Rivières et les Tornades de l’école secondaire Saint-Henri de Montréal, se sont qualifiés pour la finale de la compétition mondiale du 26 au 29 avril prochains, à St. Louis, au Missouri.

Les élèves de l’équipe Robo’Lyon, du Collège Notre-Dame de Bellegarde, de Lyon en France, se sont aussi qualifiés pour la finale.