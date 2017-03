70 millions $ pour le tourisme: les stations de ski jubilent

Québec annonce une enveloppe de 70 millions $ sur trois ans pour «diversifier, bonifier et développer» l’offre touristique, une nouvelle qui a de quoi réjouir les propriétaires de stations de ski, pour qui la modernisation des équipements trône au sommet de la liste des priorités.

L’argent sera investi sous forme de subventions, «pour faire lever et faire voir le jour à des projets touristiques, qui vont totaliser 300 millions $», indiquait la ministre responsable Julie Boulet, lors d’une conférence de presse au Bora Parc.

«À ma connaissance, il n’y a pas eu d’aussi grosse enveloppe pour une période de trois ans depuis plusieurs années», a-t-elle précisé, ajoutant du même souffle que l’année 2016 avait été «exceptionnelle», notamment en raison de la faiblesse du dollar, le prix du carburant et le fait que le Québec est considéré comme une destination sécuritaire.

De meilleurs canons à neige

Pour l’Association des stations de ski du Québec, cette annonce pourrait permettre d’aider une trentaine de stations qui ont des «besoins criants» en termes de modernisation de leurs canons à neige et remontées mécaniques. Au total, les travaux sont évalués à 250 millions $.

«Avec de meilleurs canons à neige, on peut débuter la saison plus tôt et un bon début de saison fait que tout le reste va suivre», a expliqué Yves Juneau, PDG de l’Association, qui représente 75 stations de ski sur les 76 au Québec.

Le directeur général des stations de ski Stoneham et Mont Sainte-Anne, qui a connu des difficultés avec ses remonte-pentes au cours des dernières années, compte pour sa part déposer «quelques projets», afin d’améliorer son offre touristique. «C’est certain qu’on cherche à améliorer l’enneigement, mais les remontées mécaniques sont aussi envisagées», mentionnait Daniel Rochon, précisant toutefois qu’une seule panne est survenue à la remontée mécanique de Stoneham cette saison. «Nous avons fait des travaux préventifs à Stoneham et au Mont-Sainte-Anne et nous avons une très bonne saison», a-t-il précisé.

Tarifs d’électricité

Les stations de ski du Québec mènent par ailleurs un autre combat de front avec Québec, soit celui des tarifs d’électricité, jugés trop élevés par les propriétaires. «Le Vermont a un programme d’efficacité énergétique donc nous, pour rester compétitifs, il faut moderniser nos infrastructures pour s’assurer de ne pas perdre nos Québécois et attirer la clientèle américaine et ontarienne», a expliqué M. Juneau, précisant que les stations de ski n’ont plus de tarif préférentiel depuis 1997, pour la période d’enneigement avant le début de la saison. «C’est comme si on avait à louer un 7 et demi pour le temps des fêtes pour recevoir toute notre famille, mais dans l’année, on est très bien dans un 4 et demi. Mais, il faut payer à l’année pour les deux semaines de visite», a-t-il imagé. Selon M. Juneau, l’enneigement représente 44 % des dépenses d’électricité pour chaque station. L’Association a d’ailleurs été entendue devant la Régie de l’énergie en février et aura des réponses en avril.