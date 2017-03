À 18 ans, elle souffre de la «maladie des contorsionnistes»

Même si elle souffre d’une maladie génétique rare, Camille Grégoire-Dubé ne se laisse pas abattre.

La jeune femme est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, aussi appelé la maladie des contorsionnistes.

Cette maladie génétique est causée par un manque de collagène dans son corps.

Les principaux symptômes sont une hyperlaxité de ses articulations, une peau très élastique et des vaisseaux sanguins fragiles, selon Passeport Santé.

«Le pire se sont mes chevilles. Je me les tourne tout le temps. Un jour à l'école, j'ai pris mon sac à doc sur ma chaise et mon épaule a débarqué», explique la jeune femme.

«Je ressentais la douleur, mais je me disais que ça devait n’être rien. J'ai passé toute la journée avec mon bras qui ne bougeait plus. Une fois chez moi, mon chum a dit : on s'en va à l'urgence.»

Le système digestif de Camille fonctionne aussi au ralenti. Après plusieurs importantes pertes de poids et des épisodes de nausées, les médecins lui ont installé un tube gastrique.

«Il est en fait relié à mon estomac. Pendant toute la nuit, je reçois la formule de gavage avec les nutriments dont j'ai besoin: les calories, les vitamines, les minéraux. Comme ça je ne suis pas dénutri, même si je ne mange pas», détaille-t-elle.

Malgré sa condition, la jeune femme refuse de se laisser abattre.

Même si elle a mis de côté son rêve de devenir ambulancière, elle se dirige maintenant vers les soins infirmiers.