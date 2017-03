Du vernis à ongles goût Prosecco!

Les amateurs de bulles ont maintenant une nouvelle façon de consommer leur alcool grâce à un tout nouveau vernis à ongles comestible.

Une entreprise britannique a en effet lancé un vernis au prosecco à l’occasion de la Fête des mères (qui se déroule toujours le troisième dimanche avant Pâques au Royaume-Uni).

«Combinez votre amour des manucures et du prosecco avec ce vernis qui sent et goûte comme ce vrai vin pétillant italien», fait savoir la compagnie Groupon à l’origine du projet.

Ce n’est pas la première fois qu’un vernis parfumé est commercialisé.

L’an dernier, la chaine de restauration rapide PFK avait lancé des vernis à ongles mangeable.

Les amateurs avaient le choix entre le poulet traditionnel ou épicé.