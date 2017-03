EXCLUSIF | Nova Bus crée 200 nouveaux emplois

Nova Bus qui fabrique, notamment, des autobus à faibles émissions de gaz à effet de serre, va annoncer demain la création de 200 emplois à ses installations québécoises.

L’entreprise est à la recherche de nouveaux assembleurs, soudeurs, techniciens en génie mécanique et gestionnaires pour, entre autres, répondre à la demande grandissante de véhicules verts, a appris TVA Nouvelles.

«Il y a des initiatives qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral. Dans son budget 2016, il y avait des sommes additionnelles qui étaient allouées pour le transport en commun. On a vu une augmentation au niveau de notre carnet de commandes», explique la vice-présidente aux affaires juridiques et publiques de Nova Bus, Emmanuelle Toussaint.

Avec ces embauches, Nova Bus passera à plus de 1000 employés au Québec. L’entreprise a deux usines au Québec, une à Saint-Eustache, une à Saint-François-du-Lac et une à Plattsburgh, aux États-Unis.

La compagnie a environ 80 clients au Canada et 35 au sud de la frontière.

D’après des données de la Société de transport de Montréal, par personne, une voiture peut être de 6 à 18 fois plus polluante que l’autobus, et l’autobus, lui, remplace en moyenne 50 voitures.

Les employés des usines québécoises conçoivent des véhicules hybrides, électriques et au diesel. Aux États-Unis, l’entreprise y ajoute les véhicules au gaz naturel.

«Cette année, on est à peu près 50 à 60 % de notre carnet de commandes qui est plus dans de l’hybride, qui est vraiment basé sur de l’électro mobilité et le diesel, qui est un mélange des deux. Ça s’en va vers une énergie beaucoup plus verte», ajoute le directeur général de l’usine de Saint-Eustache Vincent Plante.

Cette augmentation augmentera la production quotidienne de Nova Bus à sept autobus aux trois usines, ce qui sera une première pour l’entreprise. La campagne de recrutement sera lancée officiellement ce lundi.

Une journée « carrières » sera également organisée le 8 avril.