Jusqu’à 1 heure de service de plus sur la ligne bleue

À compter de lundi, les derniers départs des stations Snowdon et de Saint-Michel sur la ligne bleue du métro de Montréal se feront à 1h15 le samedi soir et à 0h45 les autres soirs.

Promis l’automne dernier, ce prolongement de service permet donc d’ajouter 30 minutes de service du lundi au vendredi, le dimanche et les jours fériés et une heure le samedi.

La Société de transport de Montréal (STM) promet aussi des trains aux cinq minutes la semaine entre 18h30 et 22h30 et un train en plus en période de pointe du matin. Ces améliorations représenteront 250 passages de plus pour les usagers de la ligne bleue estime la STM.

Rappelons que dans son budget 2017, la STM promettait 6 % de service en plus dans le métro.