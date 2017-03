«La Belle et la Bête» reste en tête du box-office nord-américain

L'histoire d'amour entre «La Belle et la Bête» est restée en tête du box-office pour sa deuxième semaine sur les écrans d'Amérique du Nord, les superhéros des «Power Rangers» bondissant à la deuxième place dès leur sortie.

L'adaptation par Disney du célèbre conte en prises de vue réelles a rapporté 88,35 millions de dollars au cours du week-end, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés dimanche.

Avec 317 millions de recettes totales en deux semaines, pour un budget de quelque 300 millions de dollars, c'est le meilleur résultat jamais enregistré pour une sortie en mars en Amérique du Nord, selon le magazine spécialisé Variety.

Accompagné d'un parfum de controverse, «La Belle et la Bête» est porté par l'actrice britannique Emma Watson, rendue célèbre par son rôle d'Hermione, la sage copine d'Harry Potter.

Avec leurs costumes bigarrés, les superhéros de «Power Rangers» se sont hissés à la deuxième place, défiant des critiques très sceptiques en récoltant 40,5 millions de dollars, pour un budget de 105 millions. Festival de couleurs, costumes en Lycra, héroïsme et ringardise, la saga télévisée du même nom avait marqué les années 1990

«Kong: Skull Island» tombe à la troisième place, avec 14,42 millions de dollars ce week-end et 133,5 depuis sa sortie il y a trois semaines.

Nouveau venu, «Life - Origine inconnue» entre à la quatrième place, avec 12,6 millions de dollars de recettes. Dans ce thriller spatial de Daniel Spinosa avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds, des scientifiques de la Station spatiale internationale découvrent que la vie existe sur Mars. Et celle-ci se révèle plus intelligente qu'initialement estimé.

Endossant une dernière fois les habits de Wolverine pour prendre soin d'une petite fille toute aussi griffue que lui (Dafne Keen), «Logan», interprété par Hugh Jackman, tombe de la troisième à la cinquième place, avec 10,14 millions de dollars de recettes (201,45 millions en quatre semaines).

Voici le reste du classement:

6 - «Get Out» 8,68 millions de dollars (147,5 millions de dollars au total)

7 - «Chips» (comédie de Dax Shepard, premier week-end): 7,6 millions de dollars

8 - «The Shack»: 3,78 millions de dollars (49,07 millions au total)

9 - «Lego Batman, le film»: 1,97 million de dollars (170,84 millions au total)

10 - «The Belko Experiment»: 1,8 million de dollars (7,58 millions au total)