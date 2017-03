La soirée de tous les vols à «La Voix»

Les vols se sont multipliés à «La Voix», dimanche soir, lors de la seconde soirée des duels. Les coachs ont proposé des duels tellement forts que choisir un gagnant était souvent impossible.

En ouverture de la soirée, Marc Dupré a proposé à Margau et Joëlle Miller d’interpréter un collage de «Hero» de Beyoncé et «Already Gone» de Kelly Clarkson dans un duel avec leurs deux voix fortes et puissantes. La texture de voix originale de la jeune Margau, 16 ans, a fait pencher le cœur de Marc en sa faveur. Pierre Lapointe a alors appuyé sur son bouton pour sauver Joëlle Miller, rappelant qu’ils avaient été à la même école au secondaire.

Regrets

Plus tard, le coach Dupré a mis en duel deux voix différentes qui se mariaient parfaitement bien, celle d’Amos J. et de Maxime Desrosiers, sur «R’viens pas trop tard» de Zébulon. Maxime a une identité vocale définie et reste complètement à l’aise dans ce style de chanson, en plus d’avoir une gestuelle originale. Après avoir fait appel à son mentor, Corneille, le coach a décidé de garder Maxime dans son équipe. Isabelle a aussitôt choisi de voler Amos J. Depuis les auditions à l’aveugle, elle regrettait de ne pas s’être retournée pour lui. Son erreur est maintenant réparée.

Duel des gars aux cœurs tendres, Jay Lavigne a été jumelé avec Sam Tucker sur le classique «Sèche tes pleurs» de Daniel Bélanger. Parce que sa voix originale, un peu éraillée, et son accent, le font le plus vibrer, Pierre Lapointe a choisi de garder Sam. Mais Marc a aussitôt volé Jay pour lequel il a eu un véritable coup de cœur.

Vol d’un vol

Pour son second duel de la soirée, Pierre a opposé les deux complices, Hanorah et Rebecca Noelle sur «I Try» de Macy Gray. Toutes en émotion et en sensibilité, les deux chanteuses ont livré une magnifique performance. Hanorah a eu les faveurs de son coach, avant que Corneille se lève pour aller appuyer sur le bouton de Marc et voler Rebecca. Première fois qu’un mentor vole un candidat à «La Voix»!

Pour l’équipe d’Éric Lapointe, Cindy Daniel et Sebastian Roel se sont départagé sur «Quand on a que l’amour» de Jacques Brel. Une très belle prestation où on sentait l’assurance et la détermination des deux candidats. Éric a choisi Cindy qui porte l’émotion à chaque fois. Pierre a décidé de voler Sebastian, qui possède une voix incroyable, et qui détonne avec son physique.

Éric a aussi opposé Ludovick Bourgeois et Anthony Monderie Larouche pour un duel sur «It’s My Life» de Bon Jovi. La prestation n’était pas très convaincante, mais Ludovick a quand même su tirer son épingle du jeu. Éric a choisi de le garder dans son équipe.

Décision surprise

Pour le dernier duel de la soirée, Isabelle Boulay avait mis face à face Louis-Paul Gauvreau et Rose Langis, sur la chanson «Born to Be Wild». Il y avait clairement un énorme contraste entre la grosse voix brute de Louis-Paul, habitué à chanter du death metal, et la voix aérienne de Rose. Contre toute attente, la coach a choisi de garder Louis-Paul Gauvreau pour la suite de l’aventure. Le candidat lui-même n’en revenait pas qu’Isabelle ait choisi de le garder.

Auparavant, Isabelle avait mis en duel Émilie Allard et Annie Goudreau Roy sur «Fais-moi un show de boucane» des Sœurs Boulay. Le duel n’a pas soulevé les foules, mais Annie s’est nettement démarquée. Elle a été choisie pour continuer l’aventure.