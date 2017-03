«La Voix»: la soirée des grandes voix

La seconde ronde des duels de «La Voix», dimanche, à compter de 19h30, à TVA, s’annonce comme l’émission des grandes voix.

L’arène des duels va accueillir 16 autres candidats qui vont tout donner pour conserver leur place dans leur équipe, ou tenter de se faire voler par un autre coach.

«C’est une des plus grandes soirées de duels des cinq dernières années», a affirmé Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission.

Isabelle Boulay, Éric Lapointe, Marc Dupré et Pierre Lapointe pourront encore compter sur le soutien de leurs mentors pour tenter de départager leurs candidats, avant de rendre leur verdict.

«Pour la première fois, un mentor va même commettre un vol en appuyant lui-même sur le bouton rouge. On va savoir qui s’est permis de poser ce geste.»

Le menu musical de la soirée s’annonce très éclectique. Les coachs sont allés puiser des chansons dans différents styles, de Zébulon à Beyoncé, en passant par Bon Jovi et Jacques Brel.

«Deux interprètes vont d’ailleurs chanter une chanson des soeurs Boulay devant les sœurs Boulay, a dévoilé Stéphane Laporte. C’est toujours un moment le fun à vivre. Isabelle va aussi tenter d’effacer un de ses plus grands regrets des auditions à l’aveugle.»

On va enfin retrouver Louis-Paul Gauvreau, le chanteur de «death métal», en duel. La question est de savoir avec quel autre candidat Isabelle va le jumeler pour le duel, et surtout quelle chanson elle a choisie pour eux.

À l’aube de cette seconde ronde, six candidats peuvent toujours être volés. Éric Lapointe et Isabelle Boulay peuvent encore voler une fois, alors que Marc Dupré et Pierre Lapointe n’ont pas encore utilisé leurs prérogatives. D’ailleurs, on peut dévoiler que de nombreux vols vont être commis par les coachs au cours de la soirée, qui va se terminer de façon explosive.