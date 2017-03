Le NPD tient son deuxième débat à Montréal

Guy Caron, Niki Ashton, Charlie Angus et Peter Julian se retrouveront dimanche après-midi, au Palais des congrès de Montréal, pour participer au deuxième débat officiel de la course au leadership du Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD).

Le débat sera entièrement consacré aux questions liées à la jeunesse, une première dans l’histoire du parti fédéral canadien.

Guy Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouata et porte-parole en finances pour le NPD, est le seul Québécois candidat à la succession de Thomas Mulcair.

La course à la direction oppose également la Manitobaine Niki Ashton, porte-parole du NPD en matière d'emploi et de développement de la main-d’œuvre, ainsi que deux vétérans du parti, soit l’Ontarien Charlie Angus et le Britanno-Colombien Peter Julian.

Le premier débat officiel a eu lieu le 12 mars dernier, à Ottawa. Dans les prochaines semaines, les candidats s’affronteront à nouveau à Sudbury, Halifax, Saskatoon, Montréal et Vancouver.

Le nouveau chef du NPD sera nommé d’ici la fin octobre.