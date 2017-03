Pitbulls de Montréal: des identifications pourraient être contestées

Deux organismes qui devaient tenir une clinique d’identification de chiens pitbull à Montréal ont dû annuler leur événement dimanche par crainte que l’identification des animaux soit remises en question par les contrôleurs municipaux.

« On s’est fait dire que l’expertise des gens que nous avions sélectionnés pourrait avoir de lourdes conséquences », a expliqué Caroline Leblanc, qui avait mis en place le projet avec son organisme Solidarité dans la rue et Protection Pit Bulls, en soulignant avoir choisi des professionnels selon les critères de la Ville. « C’est aberrant, poursuit-elle. Quand j’ai écrit à la Ville pour avoir des informations, ils m’ont répondu que je devais moi-même trouver un professionnel. Maintenant que j’en ai, ce n’est pas correct. » Selon elle, nulle part dans ses échanges avec la Ville de Montréal, il n’était indiqué que les évaluations des professionnels pourraient être erronées, voire contestées.

Au lendemain du 31 mars, un contrôleur pourrait donc demander une nouvelle évaluation d’un chien qui, selon lui, serait de type pitbull. Et, advenant que la contre-expertise soit contradictoire à la première, il serait alors trop tard pour se procurer un permis spécial et les propriétaires pourraient perdre leur chien. « C’est presque certain que l’évaluation ne sera pas la même, les critères sont trop subjectifs », affirme Mme Leblanc.

« Je ne veux pas avoir de morts sur la conscience », explique Caroline Leblanc en faisant référence aux animaux qui pourraient se faire euthanasier, mais également à la clientèle sensible. « Les études le prouvent, un animal peut réduire les comportements autodestructeurs chez une personne, continue-t-elle. Enlever un chien à son propriétaire pourrait avoir de grave conséquence, et c’est valide pour les itinérants, mais aussi pour toutes personnes isolées ou en difficulté. »

D’ici la date limite d’enregistrement, les propriétaires de chiens de type pitbulls qui ne se sont toujours pas procuré leur permis spécial peuvent encore le faire. Il reste trois cliniques d’enregistrement les 28, 29 et 30 mars respectivement dans les bureaux d’Accès Montréal de Rosemont, Côte-Des-Neiges et LaSalle.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec les porte-paroles de la Ville à ce propos dimanche. Toutefois, en appelant au Bureau d’information, la personne au bout du fil affirmait que, même s’il n’y avait plus de clinique d’identification, un expert animalier pouvait faire l’identification d’un chien et que cette évaluation serait valide.

Cliniques d’enregistrement:

Mardi 28 mars 2017, de 16 h à 19 h

5650, rue D’Iberville, 2e étage (Rosemont-La Petite-Patrie)

Mercredi 29 mars 2017, de 16 h à 19 h

5160, boul. Décarie, rez-de-chaussée (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce)

Jeudi 30 mars 2017, de 16 h à 19 h

55, avenue Dupras (LaSalle)