Plus de service aux heures de pointe pour plusieurs lignes d’autobus

La Société de transport de Montréal (STM) augmentera son service aux heures de pointe sur près d’une ligne d’autobus sur trois dès l'entrée en vigueur du nouvel horaire, lundi matin.

En tout, ce sont 67 des 184 lignes d’autobus qui circulent en pointe qui verront leur service rehaussé durant cette période achalandée. Ces augmentations de service bénéficieront notamment aux passagers des lignes 168, Cité-du-Havre, 18 Beaubien et 139 sur Pie-IX où le passage en pointe sera respectivement augmenté de 12, 8 et 4 voyages par jour la semaine.

Lignes bonifiées avec moins de passages

Pour arriver à ces chiffres, la STM compare les horaires d’une année à une autre et non d’un trimestre à un autre. Du coup, des lignes d’autobus «bonifiées» par rapport à l’an dernier peuvent avoir été revues à la baisse depuis l’horaire de janvier, créant une impression de baisse de service sur le terrain. C’est le cas notamment des lignes* 24 Sherbrooke et 97 Avenue Mont-Royal qui perdront 10 et 19 voyages par jour depuis l’horaire qui s’est terminé la semaine passée. Pourtant, si on se compare à mars 2016, la ligne 24 a gagné 7 voyages par jour et la 97, en a gagné 2.

Jugeant qu’il est plus pertinent pour les passagers de connaître les modifications apportées d’une saison à une autre, l’application Transit affichera d’ailleurs dès lundi, la variation de service de chaque ligne d’autobus depuis le début de l’année.

Au tableau des baisses

Les lignes de nuit des grands axes, comme Côte-des-Neiges, Saint-Denis, Sainte-Catherine et Saint-Laurent, seront particulièrement affectées par les baisses de service. La STM confirme aussi avoir dû couper du service sur 27 lignes aux heures de pointe, une liste qu’il n’a pas été possible d’obtenir dans les délais impartis.

À la STM, on rappelle que ces ajustements réalisés quatre fois par année «s’appuient sur les comportements saisonniers et les besoins de déplacement de nos clients» et permet «de mettre les ressources aux bons endroits, aux bons moments et d’assurer une saine gestion».

Pour le prochain trimestre, la STM estime qu’elle augmentera de 27 000, le nombre d’heures de service par rapport à pareille date l’an dernier. Rappelons qu’elle s’était fixé un objectif de 100 000 heures de service supplémentaires en 2017.

*Chiffres fournis par Transit et basés sur les horaires d’une semaine typique.