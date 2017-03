Près de 250 propriétaires de pitbulls n’ont pas encore leur permis

À l’approche de la date butoir pour faire une demande de permis spécial pour un pitbull à Montréal, le 31 mars, près de 250 propriétaires de pitbulls n’ont toujours pas entrepris de démarches auprès de la Ville.

En date du 20 mars, 1142 demandes de permis spécial pour un chien pitbull ont été enregistrées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation, en septembre. Ceci représente 82% de la population totale de pitbulls à Montréal estimée à 1400 par la Ville.

Les 258 propriétaires de pitbulls n’ayant pas entrepris les démarches nécessaires pour obtenir ce permis s’exposent à une amende entre 300$ et 600 $, après le 31 mars.

Dans la dernière semaine, la Ville a d’ailleurs envoyé près de 300 lettres à des propriétaires de chien de type pitbull qui avait déjà enregistré leur chien avec un permis «normal» avant la nouvelle règlementation, mais qui n’avaient toujours pas fait leur demande pour le permis spécial à ce jour.

Adopté en septembre dernier, le nouveau règlement de l’administration du maire Denis Coderre a interdit l’adoption de nouveaux pitbulls sur le territoire de la Ville de Montréal. Il oblige les propriétaires qui possèdent déjà ces chiens à se procurer un permis et prouver qu’ils n’ont pas de dossier criminel, en plus de devoir mettre une muselière à leur animal et le garder en laisse.

Permis de chiens en hausse

Bien qu’on note une augmentation du nombre d’enregistrements des chiens de toutes races, un grand chemin reste toujours à faire.

Selon les derniers chiffres, en date du 20 mars, 37 960 chiens étaient enregistrés à la Ville de Montréal, tel que le prévoit la règlementation, une hausse importante par rapport aux 20 000 enregistrés en juillet dernier.

Mais la Ville estime maintenant à 100 000 la population de chiens à Montréal.

Le nouveau règlement fait augmenter les amendes minimales aux propriétaires dont le chien n’est pas enregistré et ne porte pas de médaille, passant de 100 $ à 300 $.