Quels sont les droits des voyageurs touchés?

Quels sont les droits des voyageurs québécois qui ont manqué d’eau potable pendant des jours à Cuba et dont TVA Nouvelles racontait le «cauchemar» hier? Ont-ils des chances d’obtenir gain de cause contre le voyagiste Sunwing qu’ils tiennent pour responsable de leurs vacances gâchées?

Selon un avocat à qui nous avons parlé, même si Sunwing n’est pas responsable du manque d’eau en tant que tel, il est clair que le voyagiste a des obligations face au produit qu’il a vendu.

«On comprend bien que ce n’est pas Sunwing qui répare les boulons et les vis pour qu’il y ait de l’eau ou pas. Ils ne sont pas responsables de ça. Par contre, ils sont tout de même responsables de l’ensemble de ce qu’ils vendent. Ils vendent un service et s’ils vendent le voyage, le transport et l’hôtel, ils sont responsables de tous les aspects du voyage qu’ils vendent en tant que commerçant en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, explique Me Frédéric Allali en entrevue sur les ondes de LCN. Ils doivent s’assurer que tout ce qu’ils ont vendu est livré dans la meilleure capacité possible.»

L’avocat estime que l’insatisfaction face à des éléments d’un voyage de type tout compris n’est sans doute pas chose rare, mais précise que ce cas-ci n’est pas banal.

«Je crois que c’est la gravité de la chose. On ne parle pas que ces gens-là ont manqué de couvertures. On parle quand même d’avoir manqué de ce que je considérerais comme un élément essentiel du voyage.»

Les voyageurs touchés à qui nous avons parlé hier ont confié qu’ils avaient l’intention de réclamer de Sunwing le remboursement complet de leur séjour au Starfish Cayo Santa Maria. Ont-ils des chances d’avoir gain de cause sur toute la ligne?

«Ce n’est pas irréaliste, c’est certain. [...] Au niveau de la responsabilité, la compagnie doit rembourser quelque chose. Est-ce que c’est l’ensemble du voyage? Est-ce que c’est d’offrir un nouveau voyage gratuitement? Ça, c’est une question politique, une question de business. Par contre, au niveau du montant de la compensation, il faut évaluer quelle partie du voyage ça a handicapée que les gens n’aient pas d’eau. On conviendra que c’est une partie assez importante. Je ne serais pas surpris que ça aille jusqu’à un remboursement complet du voyage», conclut Me Allali.