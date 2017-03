Trop saoule pour se rappeler où est sa fille, elle fait croire qu'elle a été enlevée

Une mère de famille fait face à plusieurs accusations pour avoir fait croire que sa fille de six ans avait été enlevée.

La femme de 44 ans était en fait trop saoule pour se souvenir où était son enfant et a contacté la police pour la retrouver, selon CBS12.

Maria Irias a en effet appelé les policiers du comté de Palm Beach en Floride samedi soir pour dire que sa fille Nataly avait disparu.

Elle a d’abord raconté aux enquêteurs qu’un homme noir les avait ramenés jusqu’à leur maison mobile.

Le conducteur aurait déposé la mère, mais la fillette serait restée à bord du véhicule.

Les policiers ont donc déclenché une alerte AMBER qui a été rapidement annulé lorsque Mme Irias a avoué que Nataly n’avait pas été enlevée.

La mère de famille a admis qu’elle avait trop bu et qu’elle ne se souvenait simplement pas où était sa fille.

La fillette a été retrouvée saine et sauve et sa mère fait maintenant face à des accusations de négligence envers un enfant et de fausse dénonciation.