L’agression sexuelle d’une fillette de 5 ans par un jeune garçon de 7 ans dans une école de la Rive-Sud de Montréal est une situation totalement hors du commun, estime le directeur des services professionnels à l’Institut Philippe-Pinel, Gilles Chamberland.

«On a ici à Pinel une clinique des adolescents agresseurs sexuels, dit le psychiatre. On en fait des évaluations. C’est un phénomène qui existe chez les adolescents, c’est quelque chose qu’on voit même de plus en plus jeune, mais 7 ans, c’est tout à fait exceptionnel.»

Le médecin soutient que les professionnels qui seront appelés à intervenir auprès de la victime et de son agresseur devront faire preuve de grande prudence.

«Évaluer un agresseur de 7 ans, ce n’est pas évident, ajoute-t-il. Une victime de 5 ans, encore moins. Il faut s’assurer que tout le monde soit protégé dans ça. Je pense que c’est la règle première.»

Les spécialistes devront également s’assurer qu’il n’y ait pas de risque de récidive chez le jeune soupçonné d’avoir commis ces gestes.

D’ailleurs, pour expliquer ces agissements, M. Chamberland croit que l’enfant a nécessairement été exposé à une situation similaire dans le passé.

«C’est clair qu’à 7 ans, si on agresse comme ça, on a un modèle, si tout ça s'avérait, explique-t-il. Est-ce que lui-même a été agressé? À ce moment-là, c’est plus difficile à traiter. Est-ce que c’est simplement un modèle qu’il aurait vu sur Internet et qu’il aurait banalisé? À ce moment-là, c’est plus facile à traiter.»

Pour intervenir efficacement auprès du jeune, les experts devront notamment tenter de dresser son portrait psychologique.

«Il faut vraiment pouvoir évaluer "l’agresseur" et voir c’est quoi le moteur de tout ça, conclut le psychiatre. Est-ce que c’est simplement exploratoire parce qu’il ne considère pas la gravité du geste? C’est une chose. Ou est-ce que c’est vraiment parce qu’il a ça à l’intérieur de lui avec une colère? Ça ne se traite pas de la même façon.»