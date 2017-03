Procès de 3 hommes accusés d'agression sexuelle sur une ado

Trois hommes dans la vingtaine subissent leur procès au palais de justice de Victoriaville pour agression sexuelle sur une adolescente de 15 ans.

Un jury de six hommes et six femmes aura à déterminer le sort des trois accusés au terme de leur procès qui pourrait durer de quatre à cinq semaines.

Résidents de la région de Québec, Pierre-François Blondeau, Jean-Christophe Martin et Dominic Vézina font face à quatre chefs chacun: agression sexuelle avec lésions, agression sexuelle avec la participation d'une autre personne, contacts et incitation à des contacts sexuels.

La plaignante au dossier avait 15 ans au moment des événements en octobre 2014.

Au terme d'un party «Rave» qui se tenait au Complexe Sacré-Coeur de Victoriaville, soirée festive au cours de laquelle il y aurait eu consommation d'alcool, les accusés auraient eu des relations avec l'adolescente. Les ébats auraient eu cours dans l'enceinte du complexe où avait lieu la soirée, mais aussi dans le véhicule d'un des accusés et dans une chambre de motel.

Dès le lendemain, la plaignante s'est rendue dans un hôpital pour y subir un examen. Les médecins ont relevé sur son corps la présence d'ecchymoses, mais aussi de lésions aux parties génitales. La notion de la légalité du consentement se retrouvera au coeur de ce procès, la plaignante avait moins de 16 ans au moment des faits et était en plus intoxiquée par l'alcool et les drogues.

Les premiers témoins que fera entendre Me Éric Thériault en poursuite mardi seront l'enquêteur principal au dossier, François Beaudoin, de la Sûreté du Québec, ainsi qu'une toxicologue.

Les crimes d'agression sexuelle avec lésions ou avec la participation d'une autre personne, jumelée au fait que la victime soit âgée de moins de 16 ans sont passibles d'une peine minimale d'emprisonnement de cinq ans.