Avertissement de pluie verglaçante pour plusieurs régions

Les déplacements ne devraient pas être des plus faciles lundi alors que plusieurs régions du Québec sont sous le coup d’avertissements de pluie verglaçante.

Les régions comprises entre la frontière avec l’Ontario à l’ouest et la Beauce et la région de Québec à l’est, et la frontière américaine au sud jusqu’à l’Abitibi, le secteur de Parent, de La Tuque et de la réserve faunique des Laurentides au nord, recevront de la pluie verglaçante d’ici ce soir, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Les précipitations devraient cesser ce matin dans la région près de la frontière avec l’Ontario et le Vermont, mais persisteront une bonne partie de la journée ailleurs.

Près de Québec, la pluie verglaçante devrait continuer de tomber la nuit prochaine. Les températures dans la région de Québec varieront de -4 ou -3 tôt le matin jusqu’à zéro en fin d’après-midi.

Entre 2 et 10 millimètres de verglas au nord du fleuve sont attendus alors qu’au sud la quantité sera moins importante.

Dans la grande région de Montréal, de la pluie est prévue pour le reste de la journée, avec un mercure qui passera de 1 degré tôt le matin à 3 degrés en fin d’après-midi.