BAnQ acquiert les archives de Janette Bertrand

Janette Bertrand a légué ses archives personnelles à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), a annoncé la société d’État, lundi.

«Janette Bertrand a contribué de façon extraordinaire au développement de la société québécoise, a déclaré la présidente-directrice générale de BAnQ, Christiane Barbe. Avant-gardiste éclairée et sensible, Mme Bertrand a su aborder nombre de tabous sans détour et ainsi permettre de faire avancer plusieurs causes, dont celle des femmes n'est pas la moindre.»

Mme Barbe a expliqué que «le regroupement de ses écrits en un ensemble archivistique rend l'évolution de sa pensée d'autant plus accessible et la qualité de sa contribution d'autant plus éclatante».

Les fonds Janette Bertrand, qui est accessible au public et peut être consulté dans les locaux de BAnQ sur l’avenue Viger Est, est constitué de deux mètres linéaires de documents et porte sur la carrière littéraire, radiophonique, télévisuelle et théâtrale de la donatrice.

L’annonce a eu lieu lundi au cours d’une réception dans les locaux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec en présence de Mme Bertrand.