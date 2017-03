Un épisode surréel. Voilà comment la journaliste de TVA Nouvelles Claudia Néron décrit ce qu’elle a vécu alors qu’elle prenait place à bord de l’appareil d’Air Transat qui a connu un «problème de pressurisation» peu avant son retour à Montréal, la fin de semaine dernière.

«C’est surréaliste quand on vit ça. On se demande vraiment si c’est en train d’arriver parce qu’il n’y a pas de signe avant-coureur», affirme Claudia ajoutant que, contrairement à d’autres passagers, elle n’a ressenti ni bruit ni vent froid à ses pieds.

Claudia Néron revenait d’Orlando, samedi, en compagnie de son conjoint et de leur fils de trois ans lorsque l’événement est survenu. Parti de Floride à 22h51, le vol TS103 avec 102 passagers à son bord a connu un problème peu après avoir amorcé sa descente vers Montréal vers 1h du matin.

«Les masques tombent devant nous et on se demande si c’est une erreur, peut-être que le système se déploie pour rien. Il n’y a pas d’annonce de la part de l’équipage, mais je vois le regard affolé de l’agent de bord qui met son masque et qui dit : Mettez vos masques! Mettez vos masques, c’est important!», raconte Claudia Néron, enceinte de plus de 30 semaines.

La journaliste de TVA Nouvelles explique que les masques au-dessus de sa tête ne se sont pas déployés au moment de l’incident. C’est son conjoint qui a dû tirer pour débloquer le panneau et ainsi faire tomber les trois masques devant permettre d’alimenter les passagers en oxygène.

«Ma seule préoccupation, c’était que mon fils respire normalement dans son masque et il ne voulait pas. Il a fallu que je mette le masque à son toutou pour lui montrer que tout le monde devait le faire.»

Pour permettre aux passagers de respirer d’eux-mêmes, le pilote a dû faire perdre de l’altitude à l’appareil rapidement; une descente qui ne s’est pas faite sans conséquence.

«On a descendu à une vitesse plus importante qu’à l’habitude et il y avait une pression incroyable sur les tympans. [...] J’ai eu les oreilles bouchées jusqu’à 20h [dimanche] soir», ajoute Claudia, selon qui des pots de yogourts auraient même explosé sous la pression dans les réfrigérateurs de l’avion.

Même si les passagers ont été accueillis par les services d’urgence dès leur arrivée à Montréal-Trudeau, Claudia Néron souligne qu’Air Transat a donné peu de détails à ses clients concernant les événements.

«Je trouve qu’on n’a pas eu beaucoup d’information à la suite de ça», conclut la journaliste.