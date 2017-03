Coderre n’a «pas de problème» avec la légalisation de la marijuana

Le maire de Montréal affirme qu’il n’a «pas de problème avec la légalisation de la marijuana».

Questionné sur le sujet au cours du conseil municipal, lundi, Denis Coderre a toutefois précisé que cela ne doit pas être «un menu à la carte, il faut qu’il y ait des choses qui s’y rattachent».

Il s’attend donc à ce qu’une future loi fédérale qui légaliserait la marijuana au Canada précise quelles seront les limites permises dans le code de la sécurité routière et ce qui est permis ou non quant à la consommation et la possession de la marijuana.

Il attend de voir le projet de loi et les résultats de la consultation sur la question avant de se prononcer sur son application à Montréal.

«Mais ça ne sert à rien faire peur au monde, le "pot" existe déjà depuis un certain temps, on connait ça», a précisé le maire.