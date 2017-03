De douloureux souvenirs pour la famille Lapierre

Les membres de la famille de Jean Lapierre et leurs proches s’apprêtent à souligner un bien triste anniversaire: il y aura un an mercredi, un avion transportant le chroniqueur politique, sa conjointe, deux de ses frères, une de ses sœurs ainsi que deux membres d’équipage s’écrasait aux Îles-de-la-Madeleine.

«Il y a un an. Comme si c’était hier. Le choc de vos départs, d'un même souffle, comme dissouts par le vent, a écrit Marie-Anne, la fille de Jean, sur sa page Facebook. On croirait qu'il y a longtemps aussi, tellement le chagrin a eu le temps de s'installer dans tous les recoins de nos cœurs, avant de laisser place à une paix encore fragile.»

«Pour préserver cette sérénité, nous allons vivre ce triste anniversaire en privé, en continuant de penser très fort à ceux qui sont partis et d'aimer tendrement ceux qui restent», a-t-elle ajouté.

Elle et sa famille ont toutefois tenu à «remercier les innombrables personnes qui, de près ou de loin» leur ont apporté «du réconfort depuis un an». «Tout cet amour reçu nous aide grandement à traverser la tempête, à rester debout, a-t-elle conclu. Merci mille fois.»

Aux Îles-de-la-Madeleine, plusieurs hommages seront rendus au cours de la semaine. La mémoire des victimes sera honorée demain lors d’une messe prévue à 10h, en l’église Saint-François-Xavier de Bassin. Mercredi après-midi, la municipalité annoncera également qu’un bâtiment municipal sera renommé en l’honneur de Jean Lapierre.

Le 29 mars 2016, le chroniqueur politique se rendait en avion aux Îles-de-la-Madeleine en compagnie de sa conjointe Nicole Beaulieu, deux de ses frères, Marc et Louis, une de ses sœurs, Martine, et deux membres de l’équipage, Pascal Gosselin et Fabrice Labourel, pour assister aux funérailles de son père. L’appareil s’est toutefois écrasé quelques minutes avant l’atterrissage, ne laissant aucune chance aux sept personnes qui se trouvaient à bord.