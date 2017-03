L'aéroport Montréal-Trudeau est aux prises avec des employés qui présentent des signes de radicalisation, dont un qui vient de se faire muter loin des pistes à cause des risques qu'il présentait. Voici ce qu’a découvert notre Bureau d’enquête et l’émission «J.E.», présentée ce soir, 19h30, à TVA, au cours des derniers mois.

Quatre employés se sont fait retirer leur accès à la zone sécurisée par mesure de précaution. Au moins trois de ces individus (deux qui travaillent toujours à l'aéroport) affichent un profil qui inquiète la police.

«Préoccupant»

C'est la police de Montréal qui assure la sécurité armée à l'aéroport. Six agents sont sur place en tout temps, mais seulement trois sont disponibles pour patrouiller toute l'aérogare et ils ne disposent pas d'arme longue. En pratique, ce sont souvent deux agents qui sont mobiles.

Pour l’assistant-directeur du SPVM, Patrick Lalonde, un des responsables de la lutte antiterroriste au Québec, ces informations sont «préoccupantes». «Le SPVM et ses partenaires travaillent chaque jour à évaluer la menace et à la contrer», dit-il.

Marcel Savard, ancien responsable de la lutte antiterroriste à la Sûreté du Québec, s’est aussi montré inquiet de la situation. «Ce qui me préoccupe, dit-il, la position stratégique que ces personnes occupent.»

«J’en connais (des employés) qui sont arrivés au Canada depuis seulement deux mois et travaillent déjà autour des avions ou dans la salle des bagages», a affirmé un employé de l'aéroport qui a côtoyé certains de ces individus et qui a requis l'anonymat.

Si autrefois on comptait sur la bonne vieille technique de la filature physique, les façons de faire se raffinent: la filature est aujourd'hui numérique. C’est cette nouvelle technologie qui a été utilisée par notre Bureau d’enquête au cours des huit derniers mois pour identifier les individus à risque.

«Il faut chercher à connaître l’empreinte numérique précise de ces individus-là. Ça va nous permettre de savoir jusqu'à quel point l’individu est en progression et représente un risque », explique Marcel Savard.

Deux profils inquiétants

Notre équipe a ciblé deux employés d'ADM qui présentaient des profils inquiétants. Un premier employé occupait un poste stratégique lui donnant un accès direct aux pistes et aux avions garés autour de l'aérogare.

L'enquête policière a démontré qu’il consultait régulièrement des sites pro-Daesh qui vantent la montée en puissance de l'organisation terroriste. En poussant plus loin leurs recherches, les enquêteurs ont même découvert qu’il s'était procuré une quantité impressionnante de livres et de documentation sur des armes d'assaut de calibre militaire. Les autorités ont muté l'individu à un autre poste, loin des pistes, des avions et en dehors de la zone sécurisée.