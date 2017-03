Finale régionale de Cégeps en spectacle

Le groupe «Vent d'boutte» du Campus des Îles-de-la Madeleine du Cégep de la Gaspésie et des Îles et «La troupe d'improvisation musicale» du Collège d'Alma ont remporté la finale régionale de l'Est de Cégeps en spectacle qui s'est déroulée samedi à la salle Lucien-Bellemare du Cégep de Matane.

L'événement a regroupé sur scène une trentaine de collégiens représentants des établissements du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ces jeunes artistes ont livré des performances en danse, en chant, et en musique.

Les gagnants représenteront la région à la finale nationale de Cégeps en spectacle qui se tiendra le 29 avril prochain au Cégep Saint-Laurent.