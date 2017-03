«J’ai besoin de consulter pour arriver à reprendre l’avion»

La compagnie aérienne Air Transat a assuré que la sécurité de ses passagers n’avait jamais été compromise lorsqu’il y a eu un «problème de pressurisation» dans la cabine lors de la descente du vol TS-103 vers Montréal dans la nuit de samedi à dimanche. Toutefois, des passagers peinent toujours à se remettre de leur expérience près de 48 heures plus tard.

Notamment, Éric Provost avoue avoir été traumatisé par ces instants angoissants. Il déplore le manque d’organisation des agents de bord pour aider les passagers en détresse, comme lui.

«Quand mon masque est tombé, il est resté accroché dans les airs. Il fallait aller le récupérer, a expliqué ce voyageur expérimenté en entrevue à TVA Nouvelles. J’étais déjà attaché et je n’étais pas capable d’aller prendre l’air du masque. Je ne voulais pas le briser, alors je me suis détaché et je me suis levé.»

Un autre passager l’a ensuite informé de tirer fermement sur le masque pour se rassoir. Confus à ce moment, M. Provost a ressenti qu’il n’avait pas assez d’oxygène dans son masque et a pris celui du siège voisin, qui n’était pas utilisé.

«Ce n’est pas respirer dans un masque qui est épeurant, c’est de ne pas savoir pourquoi on le fait», a dit Éric Provost sur le plateau de Denis Lévesque.

Lorsque l’avion a atteint une altitude de moins de 10 000 pieds, les passagers ont pu enlever leurs masques, mais Éric Provost affirme avoir senti une forte odeur qui l’a pris à la gorge. Il a alors recouvert son nez avec son chandail.

De plus, pour une raison inexpliquée, une alarme stridente a retenti jusqu’à la sortie de l’avion.

«C’est un son qui me revient encore en tête, a raconté M. Provost. J’ai toujours une sensation d’oreille bloquée. C’est peut-être davantage psychologique que physiologique.»

M. Provost, ayant une maison en Floride, voyage régulièrement. Il assure que tout se passait normalement depuis le décollage d’Orlando jusqu’à l’annonce de la descente.

«Je sais que j’ai besoin de consulter pour arriver à reprendre l’avion», a-t-il avoué.

Aucun suivi

Au sol, plusieurs camions de pompiers ont suivi l’avion sur la piste d’atterrissage. Cependant, aucune personne des services d’urgence n’est entrée dans l’appareil lorsque la porte s’est ouverte.

«J’attendais qu’ils viennent, a dit M. Provost. Je ne me sentais pas en état de prendre mes bagages. On ne m’a pas offert à boire. Il n’y a pas eu de soutien.»

Pour prolonger l’épreuve après cette expérience terrorisante, les passagers ont dû faire la file aux douanes, comme tous ceux des autres vols qui ont atterri à l’aéroport Montréal-Trudeau durant cette nuit.

Deux jours plus tard, Éric Provost affirme ne pas avoir reçu d’appel d’Air Transat pour lui offrir une aide psychologique ou une compensation.