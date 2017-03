L'annonce de Québec bien reçue du côté de l'enseignement

La décision de Québec de former 2000 superinfirmières au cours des sept prochaines années soulève l’enthousiasme des étudiants en soins infirmiers et des membres du milieu universitaire.

«C'est une très belle nouvelle pour nous. Ça nous ouvre des portes. Ça rend le parcours un peu plus facile et plus rassurant», a expliqué Alissa Custeau, une étudiante en soins infirmiers au Cégep de Sherbrooke.

Au cours des cinq prochaines années, les classes de super infirmières vont tripler. Cette année, ils sont une centaine d’étudiants dans les huit universités québécoises, dès 2021-2022, ils seront 270.

«C'est sûr qu'avec plus de moyens, on pense vraiment, en tant qu'université, qu'on va être capable de faire la partie qui nous est demandée», a expliqué Pierre Cossette, le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke.

Le gouvernement du Québec s'engage à ce que tous les diplômés aient un emploi à la fin de leurs études, et ce dans toutes la région du Québec.

Le ministre de la santé, Gaétan Barrette croit que les super infirmières vont désengorger le système de santé.

Actuellement, on en compte seulement 428 au Québec, mais d'ici sept ans, elles pourraient être plus de 2000.