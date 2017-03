Le C Series pourra atterrir à l'aéroport London City

À la suite d’essais concluants à l'aéroport London City (LCY) de Londres, l’avion CS100 de Bombardier pourra bientôt atterrir sur des pistes courtes avec une approche à forte pente.

«Le programme d'avions C Series a réalisé un autre jalon significatif en complétant les essais de démonstration à l'aéroport de LCY. Le C Series est le seul avion commercial à avoir été conçu spécifiquement pour les opérations à LCY et nous sommes très fiers de sa performance. L'appareil a effectué en douceur les huit décollages et atterrissages au cours d'une période de deux jours, tel que prévu», a mentionné Rob Dewar, vice-président, Programme d'avions C Series, Bombardier Avions commerciaux.

Bombardier a précisé que l’homologation par Transports Canada pour cette question est attendue au deuxième trimestre de cette année.

Bombardier a également annoncé lundi avoir effectué un premier vol sans escale entre l'aéroport London City et l'aéroport John F. Kennedy de New York avec l’appareil CS100. Cet avion serait le seul économiquement rentable pouvant relier LCY et la côte est américaine.