Le Cégep de Baie-Comeau fait face à la concurrence

La concurrence est de plus en plus vive entre les établissements collégiaux du Québec pour le recrutement de la clientèle étudiante. Non seulement les institutions d'enseignement s'arrachent les étudiants d'ailleurs à travers la province, mais aussi ceux qui proviennent de l'étranger. La direction du Cégep de Baie-Comeau doit vivre avec cette nouvelle réalité.

Depuis 2013, le Cégep de Baie-Comeau a réussi à se sortir la tête hors de l’eau en recrutant davantage d’étudiants étrangers et en dehors de la MRC Manicouagan. L’établissement n’avait pas le choix devant les prévisions démographiques à la baisse des 15-24 ans sur la Côte-Nord.

Mais une nouvelle réalité a surgi. Depuis l’automne, le ministère de l’Enseignement supérieur permet la mobilité interrégionale. Ce qui veut dire que tous les cégeps peuvent courtiser les étudiants québécois dont le cégep n’offre pas leur cours avec des incitatifs financiers.

Le Cégep de Baie-Comeau compte répondre avec son expérience. À la rentrée scolaire de l’automne dernier, 30 % des 682 étudiants fréquentant le cégep provenaient de l’extérieur de la région. Quelque 900 personnes étudient ou travaillent au Cégep de Baie-Comeau qui génère bon an mal an des retombées économiques de plus de 4 millions $ dans la région.