«Le gouvernement Couillard ferait preuve de laxisme»

Le Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques accuse le gouvernement du Québec de faire preuve de «laxisme» dans les lois qui visent à limiter la consommation d’alcool.

C’est du moins ce qui ressort d’un communiqué de presse publié lundi, qui résume le 10e rapport annuel du Conseil d’éthique sur la question.

«Force est de constater que du côté de l’État québécois, non seulement le laxisme est-il toujours de mise, mais, plus encore, on observe des signaux et des décisions qui vont exactement dans le sens contraire de celui vers lequel la société devrait se diriger», a déclaré le président du Conseil d’éthique, Me Claude Béland.

Le Conseil remarque d’ailleurs une augmentation du seuil de tolérance sociale quant à l’abus d’alcool, une conséquence possible de la «banalisation de l’alcool par le gouvernement», a ajouté Me Béland.

Le Conseil demande maintenant au gouvernement Couillard de mettre en place une série d’initiatives pour «renforcer les contraintes plutôt que de les alléger».

Parmi celles-ci, l’organisme recommande notamment de rendre plus facile la suspension d’un permis d’alcool lorsque les lois et règlements sont transgressés, d’interdire le recours au sexisme et à la sexualité pour vendre des produits, de limiter le nombre de permis d’alcool de manière à réduire la concurrence et d’augmenter les taxes sur la bière.

Le Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques est un organisme d’autoréglementation qui a pour mandat de voir à l’application du code d’éthique dont se sont dotés plusieurs acteurs de l’industrie de l’alcool au Québec.