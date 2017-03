Le gouvernement investit 53 millions $ en santé à Montréal

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi matin un investissement de 53 millions $ en santé dans la région de Montréal.

Cette dépense vise à «diminuer le temps d'attente dans les hôpitaux» de la métropole québécoise, a spécifié le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

La majeure partie de cet investissement, soit 35,4 millions $, vise à libérer 700 lits de courte durée dans les hôpitaux montréalais, en créant de nouvelles places pour les personnes en perte d’autonomie modérée, en réadaptation, en convalescence et en santé mentale.

«En offrant un accès plus rapide à ce type de services, non seulement nous donnons une réponse précise aux besoins de la population, et particulièrement aux personnes âgées, mais nous venons favoriser l'utilisation optimale des lits de courte durée dans les centres hospitaliers», a dit M. Barrette.

Finalement, les quelque 18 millions $ restants de cette enveloppe permettront l’ajout d’effectifs en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Le gouvernement évalue à 350 le nombre de personnes qui pourront être embauchées dans les CHSLD de Montréal. Les CHSLD du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal auront droit à la plus grande part du gâteau, soit 6,8 millions $, ce qui représente l’embauche de 135 personnes.

«L'accès facilité aux soins et aux services du réseau constitue notre principal cheval de bataille, et nous démontrons une fois de plus que nos actions convergent vers cet objectif», a ajouté le ministre Barrette.