Le MTQ relocalise ses travailleurs de Rimouski à Mont-Joli

Près d'une vingtaine de travailleurs du ministère des Transports, actuellement basés à Rimouski, seront relocalisés à Mont-Joli à compter du 10 avril.

Il s'agit principalement d'employés affectés à la surveillance du réseau routier.

Le Syndicat de la fonction publique du Québec soutient que cette décision compromet la sécurité publique.

Les patrouilleurs routiers auront désormais de plus grandes distances à parcourir, ce qui risque de poser problème, surtout en saison hivernale.

«Les limites de la surveillance des contrats de déneigement, ça va de Saint-Simon / Saint-Fabien au secteur d’Esprit-Saint / Lac-des-Aigles. Donc si on a à intervenir de Mont-Joli et aller à l’extrémité ouest, le délai va être plus long», a dit Céline Bonneau, la représentante régionale de la SFPQ.

«Le prochain hiver saura nous dire si le MTQ va maintenir sa promesse de garder des gens qui seront plus près de Rimouski, et qui sauront intervenir plus vite du côté ouest.»