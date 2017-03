Les nouveaux locaux du CFP Jonquière inaugurés par Philippe Couillard

Les nouveaux locaux du Centre de formation professionnelle (CFP) Jonquière ont finalement été inaugurés lundi en présence du premier ministre du Québec Philippe Couillard.

La construction des six nouveaux locaux du CFP Jonquière s'est terminée il y a plus d'un an. Leur inauguration était donc attendue avec impatience.

Il s'agit d'un investissement total de plus de 14,3 millions $, dans lequel Québec a injecté 13,2 millions $.

Depuis mai dernier, les nouveaux ateliers sont occupés par les étudiants du programme charpenterie-menuiserie, mais ils pourront également servir à d'autres programmes de formation.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a d'ailleurs souligné que ces locaux adaptés et modernes permettront d'aider à combler les besoins de main-d’œuvre qualifiée dans la région.

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, était également présent à cette inauguration, lui qui est l'instigateur de ce projet.

Téléphonie cellulaire

Lors de son passage à Saguenay, Philippe Couillard a aussi réagi à la sortie publique d'élus du Lac-Saint-Jean, qui demandent un meilleur réseau de téléphonie cellulaire dans la région.

Si le premier ministre ne ferme pas la porte à un projet en ce sens, il soutient cependant qu'Ottawa a une grande part de responsabilité à assumer dans cette situation.