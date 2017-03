Purolator suspend ses activités d'expédition dès mardi

Purolator a annoncé lundi soir qu’elle suspendait ses activités d’expédition à compter de ce mardi «en attendant la reprise des négociations» avec le syndicat des Teamsters qui a émis un préavis de grève venant à échéance mercredi à 16 h 30.

Le préavis de grève coïncide avec le rejet par les membres du syndicat de la dernière offre patronale dans une proportion de 56 %.

Dans un communiqué de presse, la compagnie a donc indiqué qu’elle n’acceptera plus d’envois «afin de protéger ses clients qui pourraient subir des contrecoups» d’une grève potentielle. Elle a toutefois précisé qu’elle «croit que les envois se trouvant actuellement dans son réseau et qui ont été expédiés avant le 28 mars seront livrés».

«Nous tenons à nous excuser auprès de nos précieux clients pour cette perturbation malheureuse, a déclaré Ken Johnston, vice-président chez Purolator. Nous sommes très déçus du résultat du vote de dimanche et de la décision du syndicat des Teamsters Canada d'émettre un préavis de grève de 72 heures. Nous sommes toutefois impatients de retourner à la table des négociations, de discuter d'une nouvelle entente et de recommencer à livrer les colis de nos clients.»

Purolator dit par ailleurs croire que «les deux parties parviendront rapidement à une entente» à la reprise des pourparlers.

Sur sa page Facebook, lundi, le syndicat a aussi laissé entrevoir qu’une issue positive pouvait encore être possible, en indiquant que «le directeur général du Service fédéral de médiation et de conciliation a convoqué une réunion entre les parties pour demain (mardi) dans le but d’éviter un conflit de travail».

Dimanche, les Teamsters avaient confirmé que l’offre finale de l’employeur avait été rejetée par les membres et qu’un préavis de grève de 72 heures avait été remis à l’entreprise.