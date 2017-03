Le gouvernement du Québec va soutenir la municipalité de La Rédemption à la suite de l'incendie de son garage municipal et de sa caserne de pompiers survenu jeudi dernier.

Le ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour, a confirmé que la petite municipalité recevra rapidement de l'aide financière une fois qu’elle aura établi ses besoins.

Entre-temps, La Rédemption peut déjà compter sur un véhicule de déneigement grâce à une entente avec la Ville de Mont-Joli.

Quant à la protection contre les incendies, elle est maintenant assurée par la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici.

«Sincèrement, on ne se pose pas la question si on va les aider. La réponse est oui. La municipalité va établir les montants. Chose certaine, on ne veut pas faire traîner les choses. C’est un pour tous, tous pour un», a affirmé M. D’Amour.

«Le député de comté, le ministre régional et le ministre de la Sécurité publique, avec les élus les locaux [vont travailler ensemble] de façon à faire en sorte que les choses reprennent leur cours normal le plus rapidement possible.»