Un couple arrêté après avoir tenté de vendre leur bébé pour 3000 $

Un couple du Tennessee s’est servi du site de petites annonces Craigslist pour tenter de vendre leur bébé de cinq mois la semaine dernière. Ils se sont rendus au lieu de rendez-vous pour réaliser l’échange, mais ce sont les forces policières qui ont répondu à leur annonce.

Quelques minutes après le paiement, les autorités ont arrêté la mère et le père de l’enfant.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Les parents avaient demandé 3000 $ en échange de leur garçon. Après avoir reçu l’argent, la mère est entrée dans le magasin à grande surface Dollar General pour s’acheter des cigarettes.

«En arrivant avec le montant, on s’attendait à ce qu’ils prennent l’argent et s’enfuient. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu’un puisse vendre son enfant, a dit un agent de police en entrevue à la chaîne d’information CNN. Après l’échange, la mère est sortie du magasin et est restée dans le stationnement quelques minutes comme si ce n’était pas si important.»

John Cain et Deanna Greer demeurent derrière les barreaux.