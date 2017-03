Un Shawiniganais rédige son avis de décès

Un homme de Shawinigan qui a perdu son combat contre le cancer a laissé à ses proches un message touchant pour son avis de décès.

Le texte qui avait été soigneusement préparé par Michel Laverdière est grandement partagé sur les réseaux sociaux en raison de son message d'espoir.

L'homme de 49 ans parle d'abord de sa vie et de sa famille. Comment il a vécu une belle vie avec sa conjointe et leurs trois enfants qui a été parsemée d'activités et de voyages.

«Mon amoureuse, les enfants, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis désolé, soyez heureux tous les quatre» leur dit-il.



Il s'adresse ensuite à ceux qui viendront lui rendre un dernier hommage au salon funéraire.



«Pas de don au cancer: Pensez au montant que vous auriez pu mettre dans un don puis prenez ce montant pour faire une sortie au restaurant, en plein air, allez voir un spectacle ou achetez un bon vin», demande-t-il.

«Pas de fleurs non plus et surtout pas de plante! Je ne suis pas là pour m`en occuper», conclut-il.