16 tonnes de cocaïne saisies par les garde-côtes en Floride

Les garde-côtes américains ont déchargé mardi dans un port de Floride 16 tonnes de cocaïne, saisies dans plusieurs opérations maritimes récentes, une cargaison confisquée aux trafiquants qui représente une valeur à la revente de 420 millions de dollars.

D'autres navires et des hélicoptères des garde-côtes ont collaboré avec les autorités américaines pour procéder à ces saisies, de même que le navire canadien NCSM Saskatoon, qui a de son côté saisi 660 kilos de cocaïne au large de l'Amérique centrale lors de l'arraisonnement d'un bateau de pêche il y a une dizaine de jours.

«Ces chiffres sont assez impressionnants», a déclaré lors d'une conférence de presse Mark Feder, commandant du bateau de patrouille USCGC James, pendant le déchargement de la drogue dans le port de Fort Lauderdale, à 50 kilomètres au nord de Miami.

M. Feder a noté que 420 millions de dollars représentaient presque assez d'argent pour acheter un navire de patrouille comme le sien. Le USCGC James est un navire de 127 mètres de long tout récent, baptisé en 2014, qui a coûté un peu plus de 480 millions de dollars.

En plus de la drogue, «nous avons aussi arrêté 30 trafiquants et intermédiaires» pour d'éventuelles poursuites devant la justice américaine, a précisé Mark Feder.

Ces 16 tonnes de drogue ont été saisies sur une période de 26 jours lors de 17 interventions différentes dans les eaux internationales au large des côtes de l'Amérique centrale et du Sud.

Les États-Unis et les pays qui collaborent avec eux contre le trafic de drogue ont augmenté leur présence dans les Caraïbes et dans le Pacifique oriental, qui sont des zones de transit pour la drogue en provenance d'Amérique centrale et du Sud.