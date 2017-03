À Québec, en avant pour le SRB et le troisième lien

Le gouvernement du Québec s’engage dans deux importants projets de transport à Québec en octroyant 56 millions $ pour les plans et devis du SRB et 20,5 millions $ pour l’étude d’un troisième lien.

Le gouvernement Couillard confirme son appui au service rapide par bus (SRB) Québec-Lévis, un projet «important», comme ceux du prolongement de la ligne bleue et du REM, à Montréal, a souligné le ministre des Finances, Carlos Leitao. Mais Québec se garde bien de chiffrer sa part du financement pour le projet de 1,2 milliard $.

La semaine dernière, Ottawa avait plafonné la sienne à 40 %. Alors que le maire de Québec, Régis Labeaume, s’était dit prêt à combler le 10 % manquant, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, est resté sur ses positions en affirmant que sa ville n’avait pas les moyens de mettre un sou dans le projet.

En parallèle, s’ajoutant aux 12,5 millions $ déjà consentis pour le bureau de projet, 56 millions $ sont injectés pour l’élaboration des plans et devis, en réponse à une demande du maire Labeaume. Ces plans permettront d’établir avec précision les coûts du projet. «Rendu là, on précisera notre intention», a souligné le ministre des Transports, Laurent Lessard, qui a avisé que les deux maires devront peut-être revoir certains segments du tracé, pour réduire les coûts. Il n’est pas exclu que le gouvernement investisse davantage pour réduire la part de Lévis, dit-il.

Troisième lien

Québec va aussi de l’avant avec le bureau de projet pour étudier la pertinence d’un troisième lien entre les deux rives. Alors que les documents du budget ne chiffraient pas cette intention, le ministre Lessard a glissé que le financement s’élèverait à 20,5 millions $, plus qu’espéré notamment par le maire de Lévis qui souhaitait un financement à la même hauteur que pour le SRB.

Le budget Leitao ne comprend rien de concret pour le réaménagement de la tête des ponts, qui devait être annoncé en 2015. Laurent Lessard se contente de dire qu’il veut le dévoiler «le plus rapidement possible».

La demande du maire de Québec a été entendue, puisque le projet d’amélioration de l’autoroute Laurentienne entre Lebourgneuf et la Croix-Rouge est inclus au budget dans les nouveaux projets à l’étude et s’ajoute à l’élargissement de la portion nord entre de la Faune et Louis-XIV.